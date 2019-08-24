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Соратника президента Сербии подозревают в убийстве лидера косовских сербов

Радоичич подозревается в убийстве Оливера Ивановича в январе 2018.

Соратника президента Сербии подозревают в убийстве лидера косовских сербов
​Милан Радоичич
Фото: Радио Свобода

Суд в столицы Косово Приштине обратился в международные органы с требованием объявить в розыск Милана Радоичича, соратника президента Сербии Александра Вучича.

Радоичич подозревается в убийстве Оливера Ивановича - лидера косовских сербов, которые отказывались следовать указаниям Белграда, сообщает Радио Свобода.

Ивановича убили 16 января 2018 года в Косовской Митровице. Президент Сербии и его команда сначала заявляли, что покушение, вероятно, совершили сербы. Впоследствии такие заявления исчезли, сербские чиновники начали обвинять косовские власти в том, что они в следствии отказывается сотрудничать с Сербией.

Косовские чиновники, в то же время, утверждали, что сербская сторона предоставляет убежище подозреваемым в причастности к убийству Ивановича.

Милана Радоичича сербские СМИ называют лидером партии «Сербский список», которая тесно сотрудничает с властями в Белграде и выполняет ее приказы. Президент Сербии в свое время заявлял, что он не знает, кто такой Радоичич. Однако в прошлом и в этом году Радоичич несколько раз находился в офисе Вучича в составе делегации косовских сербов. С января прошлого года он постоянно находится в Белграде.

Лидер косовских сербов Оливер Иванович был застрелен в городе Косовска Митровица на севере Косово. 16 января 2018 в него выпустили четыре пули вблизи штаб-квартиры его партии.

Иванович - бывший чиновник сербского правительства и глава политической партии косовских сербов "Свобода, демократия, справедливость". Он находился под следствием за предполагаемые военные преступления, в частности заказ убийства этнических албанцев в Косовской Митровице в 1999 году.

После убийства Ивановича Сербия вышла из переговоров ЕС об улучшении отношений с Косово, которые должны были начаться после 13-месячного перерыва.

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