Макрон исключил возможность заметных изменений в сделке по "брекситу"

Британия еще на шаг приблизилась к "жесткому" выходу из ЕС.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что положения сделки по "брекситу", который хочет исключить премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, являются его обязательной частью.

Об этом пишет BBC.

Джонсон ранее предложил отказаться от страховочного варианта ("бэкстоп"), который призван предотвратить установление жесткой границы между членом Евросоюза Ирландией и британской Северной Ирландией после "брексита". В предложенном соглашении говорится, что если до конца переходного периода стороны не найдут приемлемого решения, то Северная Ирландия может остаться частью таможенного союза ЕС.

В Великобритании считают, что это приведет к частичному экономическому отторжению Северной Ирландии, что "несовместимо с суверенитетом Соединенного Королевства как государства". Вместо "бэкстопа" Джонсон предложил юридически обязать Великобританию и ЕС отказаться от пограничного контроля на границе между Ирландией и Северной Ирландией. По его задумке, до конца переходного периода будут приняты альтернативные соглашения, которые станут в перспективе частью будущего торгового соглашения между Евросоюзом и Британией и сделают "бэкстоп" излишним.

Однако Макрон сказал, что "бэкстоп" необходим для обеспечения политической стабильности в Ирландии и единого рынка.

Reuters отмечает, что президент Франции не исключил возможность пересмотра этих положений, но предупредил, что стороны не успеют выйти на соглашение, которое бы заметно отличалось от оригинала.

Напомним, что Борис Джонсон неоднократно заявлял, что в любом случае намерен вывести страну из ЕС к 31 октября, даже без договора. Он пообещал осуществить Брекзит без сделки, если Брюссель не согласится с главным требованием Лондона и не исключит из неё положение о "бэкстопе".