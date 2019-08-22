В Дании запустили самый большой электрический паром

Он может перевозить 30 автомобилей и 200 пассажиров.

На юге Дании завершил свой первый рейс самый большой в мире полностью электрический паром Ellen. Об этом сообщает CNBC.

“Полностью электрический паром, который может перевозить 30 автомобилей и 200 пассажиров, завершил свой первый рейс”, - сказано в сообщении.

В конце прошлой недели Ellen пересек воды между портами Себю на острове Эре и Фюнсхав на острове Альс. Паром оснащен системой батарей с мощностью 4,3 мегаватт-часа, которую поставила швейцарская компания Leclanche, занимающаяся хранением энергии.

В компании заявили, что полностью электрический паром является самым большим в мире, полностью готов к работе он будет в ближайшие несколько недель.

По словам гендиректора Leclanche Анил Сривастави, паром “предшественник новой эры в торговом морском секторе”. Он также добавил, что использование электропарома в течение одного года позволит сократить вредные выбросы на 2000 тонн углекислого газа, 2,5 тонны твердых частиц и 1,4 тонны диоксида серы.

Отмечается, что между зарядами паром может преодолеть 22 морских мили (приблизительно 25,3 мили или 40 км) между зарядами.

Напомним, в апреле на немецком острове Рюген состоялся официальный пуск в эксплуатацию крупнейшего ветропарка в Балтийском море. Вырабатываемой новым ветропарком электроэнергии будет достаточно для обеспечения в среднем 400 тысяч домохозяйств.