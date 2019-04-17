На острове Рюген запустили крупнейший ветропарк в Балтийском море

Наряду с Германией и Норвегией, в проекте участвовала Франция.

На немецком острове Рюген состоялся официальный пуск в эксплуатацию крупнейшего ветропарка в Балтийском море. вырабатываемой новым ветропарком электроэнергии будет достаточно для обеспечения в среднем 400 тысяч домохозяйств, передает DW.

В торжественной церемонии в Заснице во вторник, 16 апреля, среди прочих, участвовали канцлер ФРГ Ангела Меркель, министр нефти и энергетики Норвегии Хелль-Бёрге Фрайберг, а также руководство осуществлявших проект немецкого энергетического гиганта E.on и норвежского концерна Equinor.

Ветропарк Arkona мощностью в 385 мегаватт состоит из 60 ветровых турбин, расположенных вдоль восточного побережья Рюгена и дальше в сторону южных берегов Швеции. Ветропарк был возведен за рекордное время - 14 месяцев, причем на проект было затрачено меньше средств, чем планировалось - около 1,2 миллиарда евро.

Наряду с Германией и Норвегией, в проекте участвовала Франция. Arkona стал четвертым ветропарком ФРГ вдоль балтийского побережья.

По планам правительства ФРГ, к 2030 году 65 процентов электроэнергии в стране должно вырабатываться из возобновляемых источников.