Люди держали украинские флаги и плакаты с лозунгом "Слава Украине".

В Санкт-Петербурге на Невском проспекте в субботу, 24 августа, состоялись одиночные пикеты ко Дню Независимости Украины.

На трансляции акции в Фейсбук видно, что участники держали в руках украинский флаг и плакат с поздравлением. Прохожие их фотографировали, а некоторые становился на несколько минут рядом.

"Прежде всего желаем победы в борьбе с врагами Украины, с врагами ее независимости и свободы, к нашему большому сожалению и к нашему стыду, представленные нашими российскими властями", - высказалась одна из участниц пикета.

Впоследствии участников акции задержала полиция.

Пикет ко Дню независимости Украины прошел также в центре Новосибирска в пятницу, пишет "Сибирь.Реалии". Акция была согласованной.

Всего на площади собралось 13 активистов.

Люди держали в руках флаги и плакаты с лозунгами: "Слава Украине", "Свободу Сенцову и Кольченко", "Власть, хватит воевать".

По словам организатора пикета Оксаны Лукьянец, акция заявлена не партийной, а общегражданской, с главным требованием к властям России прекратить вмешательство в дела независимого государства.

Напомним, ранее в Москве арестовали активиста, который боролся за освобождение украинских моряков.