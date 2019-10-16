Во взломанной почте консультанта Путина обнаружили "план борьбы с Навальным", - The Insider

В плане была расписана дискредитация его агитрекламы в соцсетях и так называемый Navalny Leaks.

Во взломанной почте одного из консультантов администрации президента РФ Владимира Путина - Константина Костина обнаружили "план борьбы с Навальным", там были предусмотрены провокации с пожертвованиями. Об этом сообщает издание The Insider.

Константин Костин в 2011-2012 годах работал в Управлении внутренней политики администрации президента РФ, сейчас он обслуживает это управление как аналитик. Официально Костин представляет себя главой организации «Фонд развития гражданского общества». Его почта была недавно взломана и выставлена на аукцион.

Telegram канал Black Mirror, который сообщил о взломе и продажи почты, предоставил изданию The Insider несколько писем.

В одном из писем, датированном 11 августа 2017, секретарша Костина отправила ему сведения об организации иска против оппозиционного политика Леонида Волкова, соратника Алексея Навального. Иск был оформлен как заявление возмущенного жертвователя средств.

Иск мотивирован тем, что оппозиционер Алексей Навальный и Волков утаили от жертвователей тот факт, что Навальный не имеет права баллотироваться в президенты и деньги собираются на противоправную цель.

15 октября во многих российских городах проходили обыски у сторонников Алексея Навального и в региональных штабах Фонда борьбы с коррупцией. По данным следственного комитета РФ, действия, в ходе которых правоохранители изымали технику и банковские карты активистов, проводились в 30 городах.

Активистов обысквали в рамках «дела об отмывании денег в ФБК», открытой в августе, сразу после массовых протестов против недопуска к выборам в Московскую городскую думу ряда кандидатов из оппозиции.

Кроме того, «план борьбы с Навальным» учитывал дискредитацию его агитации в соцсетях.

Поскольку сейчас степень информационного присутствия Навального в соцсетях достаточно высока, а во время предвыборной агитации она будет еще выше, предлагалось доведение его агитации до абсурда и дискредитации с помощью «поддержки» со стороны лже-сторонников Навального. Таким образом, «борцы с Навальным» хотели маргинализировать поддержку оппозиционера.

План также предусматривает запуск так называемого Navalny Leaks – сайта с копроментирующей информацией на политика. Информация, опубликованная на этом сайте должна быть изложена в подчеркнуто объективно фоне.

Напомним, в июле Навального арестовывали на 30 суток за призывы выйти на акцию за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

20 июля политик участвовал в согласованной акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму на проспекте Сахарова в Москве. Тогда он предложил провести 27 июля у здания мэрии митинг, если оппозиционным кандидатам окончательно откажут в регистрации.

В результате акция состоялась. Количество задержанных митингующих составило 1388 человек.