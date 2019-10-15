Зеленский посетил позиции Вооруженных сил на передовой
Зеленский посетил позиции Вооруженных сил на передовой
Глава Харьковской области Юлия Светличная открыла памятник защитникам Украины
Глава Харьковской области Юлия Светличная открыла памятник защитникам Украины
«Тепла ванна» для Президента чи маскувальний прийом
«Тепла ванна» для Президента чи маскувальний прийом
Валерій Чалий: "Нова українська влада віддаляє нашу ключову мету – перемогу"
Валерій Чалий: "Нова українська влада віддаляє нашу ключову мету – перемогу"
​В Харьковской области задержали мужчину, который ранил ножом насильника своей жены
​В Харьковской области задержали мужчину, который ранил ножом насильника своей жены
"Боширова"-Чепигу нашли на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ
"Боширова"-Чепигу нашли на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ
Валерій Чалий: "Скандал із Трампом вберіг президента Зеленського від ще більших проблем"
Валерій Чалий: "Скандал із Трампом вберіг президента Зеленського від ще більших проблем"
На Майдане состоялась акция "Нет капитуляции" против "формулы Штайнмайера" (обновлено)
На Майдане состоялась акция "Нет капитуляции" против "формулы Штайнмайера" (обновлено)
Арахамия извинился перед участниками акций "Нет капитуляции"
Арахамия извинился перед участниками акций "Нет капитуляции"
ГлавнаяПолитика

Российского пропагандиста Корчевникова пустили в Украину

В Госпогранслужбе заявили, что Корчевников не находится в списке лиц, которым запрещен въезд.

Российского пропагандиста Корчевникова пустили в Украину
Борис Корчевников в Киеве
Фото: instagram.com/b.korchevnikov

Российский ведущий на канале "Россия-1" и гендиректор телеканала "Спас", который принадлежит Русской православной церкви, Борис Корчевников уже несколько дней находится в Киеве.

В Instagram он сообщил, что получил награду на фестивале православного кино "+Покров", который проходил в столице с 7 по 10 октября с участием представителей Украинской православной церкви Московского патриархата. Корчевников успел посетить Киево-Печерскую лавру, Майдан и встретился со священнослужителями.

В Госпогранслужбе заявили, что Корчевников не находится в списке лиц, которым запрещен въезд в Украину, информирует theБабель.

"Государственную границу Украины пересекают тысячи человек за день. Чтобы разоблачать или не допускать въезд тех лиц, которым запрещен въезд в Украину, наряду с тем, что мы проверяем документы, мы используем базы данных. Это могут быть поручения иных правоохранительных органов или решения судов. Если брать информацию относительно данного лица, то ему не был запрещен въезд", - заявили в ведомстве.

Корчевников известен активной поддержкой РПЦ и политики Владимира Путина. Ранее он вел передачу на российском ТВ и называл Крым "российским", а войну на Донбассе "гражданской, которую начали власти Киева".

В конце августа 2014 года Нацсовет обнародовал "черный список" российских журналистов, в котором значился Корчевников. Список был ередан в СБУ для принятия решения о запрете въезда в Украину за пропаганду войны.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также