"Суд" в "ЛНР" приговорил жительницу Луганской области к 14 годам заключения за "госизмену"

Ей инкриминировали сотрудничество с украинской спецслужбой.

Группировка "ЛНР" приговорила жительницу подконтрольной боевикам территории Луганской области к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.

Об этом сообщили в так называемой генпрокуратуре "ЛНР", передают Новости Донбасса.

Женщине инкриминировали сотрудничество с украинской спецслужбой.

Ее обвинили в сборе и передаче сведений о боевиках "народной милиции", руководящих лицах силовых структур "ЛНР", вербовке "чиновников" группировки, проведении тайниковых операций и содействии торговой блокаде.

Ранее сообщалось, что "суд" в "ДНР" приговорил украинского военнослужащего к 30 годам тюрьмы.

Военнопленного украинского танкиста Богдан Пантюшенко в "ДНР" приговорили к 18 годам заключения.