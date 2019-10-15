Зеленский посетил позиции Вооруженных сил на передовой
Зеленский посетил позиции Вооруженных сил на передовой
Глава Харьковской области Юлия Светличная открыла памятник защитникам Украины
Глава Харьковской области Юлия Светличная открыла памятник защитникам Украины
​В Харьковской области задержали мужчину, который ранил ножом насильника своей жены
​В Харьковской области задержали мужчину, который ранил ножом насильника своей жены
На Майдане состоялась акция "Нет капитуляции" против "формулы Штайнмайера" (обновлено)
На Майдане состоялась акция "Нет капитуляции" против "формулы Штайнмайера" (обновлено)
"Боширова"-Чепигу нашли на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ
"Боширова"-Чепигу нашли на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ
Арахамия извинился перед участниками акций "Нет капитуляции"
Арахамия извинился перед участниками акций "Нет капитуляции"
Валерій Чалий: "Скандал із Трампом вберіг президента Зеленського від ще більших проблем"
Валерій Чалий: "Скандал із Трампом вберіг президента Зеленського від ще більших проблем"
«Тепла ванна» для Президента чи маскувальний прийом
«Тепла ванна» для Президента чи маскувальний прийом
Валерій Чалий: "Нова українська влада віддаляє нашу ключову мету – перемогу"
Валерій Чалий: "Нова українська влада віддаляє нашу ключову мету – перемогу"
ГлавнаяПолитика

"Суд" в "ЛНР" приговорил жительницу Луганской области к 14 годам заключения за "госизмену"

Ей инкриминировали сотрудничество с украинской спецслужбой.

"Суд" в "ЛНР" приговорил жительницу Луганской области к 14 годам заключения за "госизмену"
Фото: rusexpert.nl

Группировка "ЛНР" приговорила жительницу подконтрольной боевикам территории Луганской области к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.

Об этом сообщили в так называемой генпрокуратуре "ЛНР", передают Новости Донбасса.

Женщине инкриминировали сотрудничество с украинской спецслужбой.

Ее обвинили в сборе и передаче сведений о боевиках "народной милиции", руководящих лицах силовых структур "ЛНР", вербовке "чиновников" группировки, проведении тайниковых операций и содействии торговой блокаде.

Ранее сообщалось, что "суд" в "ДНР" приговорил украинского военнослужащего к 30 годам тюрьмы.

Военнопленного украинского танкиста Богдан Пантюшенко в "ДНР" приговорили к 18 годам заключения.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также