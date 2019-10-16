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Джулиани отказался передавать документы по требованию Конгресса США

Адвокат Трампа отказался помогать демократам в вопросе импичмента.

Джулиани отказался передавать документы по требованию Конгресса США
Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руди Джулиани, личный юрист президента Дональда Трампа, отказался подчиниться повестке, выписанной демократами в Палате представителей с требованием предоставить документы в рамках расследования о возможном импичменте президента.

Об этом пишет "Голос Америки".

В письме адвоката, представляющего интересы Джулиани, говорится о незаконности расследования, которое ведут законодатели. Информация о деятельности Джулиани в Украине, которую хотят получить конгрессмены, защищена тайной отношений юриста с клиентом, а также привилегией исполнительной власти, сказано в письме.

"Кроме того, повестка чрезмерна, обременительна и требует документов, выходящих за рамки законного расследования", - заявил Джон Сэйл, адвокат Джулиани.

Комитет по разведке Палаты представителей требовал, чтобы Джулиани не позже вторника передал документы, относящиеся к попыткам Дональда Трампа убедить украинского президента Владимира Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена, одного из основных кандидатов на участие в президентских выборах 2020 года от демократов.

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