Эрдоган выдвинул условия для прекращения наступления в Сирии

"Никакая сила не остановит нас, пока мы не достигнем своей цели".

Турецкая наступательная операция на севере Сирии завершится только в том случае, если курдские "террористы" сложат оружие и покинут приграничную территорию.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду, 16 октября, выступая в парламенте страны перед членами своей "Партии справедливости и развития", передает DW.

По словам Эрдогана, курды должны покинуть обозначенную Анкарой 444-километровую буферную зону вдоль турецко-сирийской границы в направлении Ирака, которая достигает на 32 километра вглубь территории Сирии.

"Никакая сила не остановит нас, пока мы не достигнем своей цели", - цитирует турецкого президента агентство dpa.

Он также обратился к странам Запада с призывом поддержать его, или "по крайней мере не мешать" в реализации турецкого плана.

В то же время спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен в среду призвал "немедленно прекратить действия, которые несут угрозу гражданскому населению, подрывают суверенитет, территориальную целостность и стабильность Сирии". На встрече в Дамаске с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом Педерсен акцентировал на серьезных гуманитарных последствиях, к которым приводят боевые действия.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что турецкая операция на северо-востоке Сирии - не проблема США. Он назвал Курдскую рабочую партию террористами "хуже, чем ИГИЛ".