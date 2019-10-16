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Курдская диаспора пикетировала посольство США в Киеве

Участники акции призвали США остановить турецкое наступление в Сирии.

Фото: Макс Требухов

Представители курдской диаспоры в среду устроили пикет посольства США в Украине.

Как сообщает корреспондент LB.ua, несколько десятков человек с плакатами и курдскими флагами пришли на улицу Сикорского под здание американского дипломатического представительства, чтобы выразить протест против военной операции Турции в населенных курдами северных районах Сирии.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Участники акции выступили с жесткой критикой президента Турции Реджепа Эрдогана, называя его его террористом, убийцей и фашистом. Они считают, что США способны заставить Турцию прекратить наступление в Сирии.

Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию в Сирии на восточном берегу Евфрата, она получила название "Источник мира". Раньше это была зона американского военного влияния, а Отряды народной самообороны (YPG) в этом регионе были важным союзником США в борьбе против террористов ИГИЛ.

В начале октября президент США Дональд Трамп де-факто дал зеленый свет турецкому наступлению, что вызвало резкую критику не только со стороны демократов, но и республиканцев. В YPG назвали поведение США "ударом в спину".

Из-за действий Турции в Киеве дважды пикетировали посольство этой страны.

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