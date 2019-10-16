Восстановленного в должности главу КС Шевчука не пустили на работу

Конституционный Суд не допустил своего бывшего председателя Станислава Шевчука к рабочему месту из-за отсутствия гербовой печати на решении суда о его восстановлении в должности.

Об этом говорится на сайте суда.

"16 октября в Конституционный Суд Украины обратился Станислав Шевчук с устным требованием допустить его к рабочему месту. Он отмечал, что в решении Окружного административного суда города Киева говорится о немедленном исполнении решения в части восстановления Станислава Шевчука в должности судьи и председателя Конституционного Суда Украины", - сообщили в суде.

Ему отказали, сославшись на отсутствие решения, заверенного гербовой печатью. Предоставленная лично Шевчуком копия сокращенного судебного решения не заверена надлежащим образом, как этого требует Инструкция по делопроизводству в административных судах. В Едином реестре судебных решений также до сих пор не опубликовали ни сокращенный, ни полный текст решения.

Напомним, 14 мая КС выразил недоверие своему председателю Шевчуку и уволил его с должности. 11 октября Окружной админсуд Киева восстановил Шевчука в должности главы КС.

15 октября он принес в КСУ заявление о восстановлении на должности судьи и главы суда, но его пока не удовлетворили.