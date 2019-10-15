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Генсек НАТО посетит Украину в конце октября

Представители Альянса намерены посетить Одессу и Киев.

Генсек НАТО посетит Украину в конце октября
Фото: EPA/UPG

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Украину во главе Североатлантического совета НАТО 30-31 октября.

Об этом на брифинге в Киеве сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает Радио Свобода.

Представители Альянса намерены посетить Одессу и Киев.

"Визит в Одессу будет неслучайным. Это политический сигнал поддержки Военно-морских сил Украины и также это сигнал о том большом внимании, которое уделяет Альянс ситуации в Черном море", - отметил он.

После этого делегация НАТО отправится в Киев, где встретится с президентом Владимиром Зеленским, спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым и премьер-министром.

В первый день делегация из Брюсселя прибудет в Одессу, где встретится с кадетами, посетит корабли и ознакомится с актуальной военной ситуацией в Украине. Для Североатлантического совета будут проведены специальные брифинги с участием министра обороны и

вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции Дмитрия Кулебы.

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