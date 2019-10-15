Восстановленный в должности глава КС Шевчук пришел на работу

Он подал заявление в секретариат КС о восстановлении его в должности.

Бывший глава Конституционного Суда Станислав Шевчук подал заявление в секретариат КС об исполнении решения Окружного админсуда по поводу восстановления его в должности судьи и председателя КС.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

"(Решение) должно быть выполнено немедленно. Я передал это (заявление - LB.ua) и теперь буду ждать", - сказал он журналистам после того, как вышел из здания суда.

На вопрос, что он будет делать в случае, если решение не будет выполнено, Шевчук сказал: "Я не могу себе представить, что КС не выполнит судебное решение".

Напомним, 14 мая КС выразил недоверие главе суда Шевчука и уволил его с должности. Основанием для увольнения Шевчука стало незаконное назначение им внештатных советников. За время своей работы он успел назначить на эту должность экс-министра экономики Грузиии Григория Арвеладзе, бывшего главу Службы внешней разведки Олега Синянского, экс-заместителя министра агрополитики Михаила Чужмира, экс-замминистра энергетики Дмитрия Лабоженко и экс-судью райсуда Харькова Дениса Невьядомского. Им не платили зарплату, но у них были рабочие места в здании КСУ и доступ к внутренней документации.

Во-вторых, Шевчук сделал политическое заявление, приведшее к подрыву авторитета КСУ. Речь идет об интервью Шевчука интернет-изданию "Страна.ua", в котором он заявил, что не приведет к присяге Президента, если посчитает, что выборы были сфальсифицированы.

Кроме того, зафиксирован факт давления Шевчука на других судей: 19 февраля, будучи в Испании, Шевчук в телефонном режиме запретил судьям Конституционного Суда рассматривать дело о конституционности введения Украиной санкций.

Также в выводе комиссии говорится о незаконном решении Шевчука опубликовать в газете "Голос України" решения КС относительно законопроекта об отмене неприкосновенности депутатов Рады. В нарушение законодательства он был опубликован без особых мнений судей КС.

11 октября Окружной админсуд Киева восстановил Шевчука в должности главы КС.