Купленные "Джавелины" теперь смогут использоваться на Донбассе, - Чалый

"Новые ПТРК, когда они будут закуплены, мы сможем использовать по своему усмотрению".

Американские противотанковые ракетные комплексы Javelin теперь смогут использоваться на Востоке Украины. Это станет возможным благодаря переходу к процедуре открытых закупок вооружения между двумя странами.

Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua сообщил бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

"Теперь эти новые ПТРК, когда они будут закуплены, мы сможем использовать по своему усмотрению. И располагать их там, где хотим. В частности, и на Востоке Украины", - сказал он.

Дипломат признал, что нынешняя партия Javelin не изменит баланс сил на Донбассе, однако сохранит жизни украинскими военнослужащим. "Когда мы получили первые Javelin, то количество атак на ключевых направлениях уменьшилось. Боевики боялись садиться в танки, потому что знали: ПТРК накроют сверху", - акцентировал Чалый.

Бывший посол полагает, что после предоставления этой партии ПТРК перед украинской стороной откроются новые возможности по закупкам современного американского вооружения.

"Сейчас Украина получает большую помощь со стороны Соединенных Штатов. Это, конечно, не такие объемы, как Израиль или другие союзники США, Египет в частности. Тем не менее, мы занимаем одно из первых мест на этом направлении. И это оборонное оборудование, тренинговые программы. Мы приложили огромные усилия, чтобы установить это доверие. В Пентагоне знают, что посольство Украины могло всегда сохранять слишком чувствительную информацию для достижения конкретных результатов. Мы сделали огромный шаг вперед. Соответствующие условия закупки уже утвердил Пентагон, Госдепартамент, теперь это рассмотрит Конгресс. И я надеюсь на положительный результат, что мы получим эту партию, после чего перед нами откроются возможности совсем другого уровня. А нам сейчас нужны некоторые другие современные системы", - подытожил бывший посол.

Напомним, первая партия "джавелинов" на 47 млн долларов поступила в Украину весной 2018 года. Посол Мари Йованович говорила, что за это оружие Украина не платила. Осенью 2017 года американское издание BuzzFeed со ссылкой на источники в американском правительстве написало, что прнзидент США Дональд Трамп не хочет давать Украине оружие бесплатно.

Вскоре после этого специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что программа военной помощи Украине предусматривает как бесплатное вооружение, так и его продажу. Летом 2019 года посольство США сообщило, что Украина впервые попросила США продать вооружение.

В начале октября стало известно, что Госдепартамент одобрил продажу Украине 150 Javelin.