Зеленский призвал участников акций 14 октября не создавать картинку российскому ТВ
Зеленский призвал участников акций 14 октября не создавать картинку российскому ТВ
Давид Арахамия: "Единственное, что нас всех объединяет, это доверие к президенту"
Давид Арахамия: "Единственное, что нас всех объединяет, это доверие к президенту"
В Киеве на Дегтяревской улице застрелили человека
В Киеве на Дегтяревской улице застрелили человека
​МВД, СБУ и СНБО выпустили совместное заявление накануне акций 14 октября
​МВД, СБУ и СНБО выпустили совместное заявление накануне акций 14 октября
Арахамия: 5% участников акций против капитуляции получают деньги
Арахамия: 5% участников акций против капитуляции получают деньги
Американская астронавтка приехала на историческую родину отца в село Якимов возле Львова
Американская астронавтка приехала на историческую родину отца в село Якимов возле Львова
Элладская Церковь признала ПЦУ: как все происходило и что будет дальше?
Элладская Церковь признала ПЦУ: как все происходило и что будет дальше?
Валерій Чалий: "Скандал із Трампом вберіг президента Зеленського від ще більших проблем"
Валерій Чалий: "Скандал із Трампом вберіг президента Зеленського від ще більших проблем"
«Тепла ванна» для Президента чи маскувальний прийом
«Тепла ванна» для Президента чи маскувальний прийом
ГлавнаяПолитика

Чалый обвинил команду Зеленского в снижении роли посольства Украины в США

"Мне как послу было сказано, что задача ведомства - обслуживать".

Чалый обвинил команду Зеленского в снижении роли посольства Украины в США
Фото: EPA/UPG

Бывший секретарь СНБО Александр Данилюк во время июльской поездки в Вашингтон сообщил о пересмотре политики Офиса президента в отношении работы посольства Украины США. Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua сообщил экс-посол Украины в Соединённых Штатах Валерий Чалый.

"В десятых числах июля, во время визита бывшего секретаря СНБОУ Александра Данилюка и помощника президента Андрея Ермака в Вашингтон, мне как послу было сказано, что теперь подходы другие и работа будет вестись напрямую, без посольства, а задача самого ведомства - обслуживать, то есть заниматься фактически логистическими вопросами", - отметил дипломат.

По его словам, посольство Украины в США не занималось организацией телефонных переговоров Трампа и Зеленского. Однако, как отметил сам дипломат, он советовал Зеленскому отмежеваться от внутренней американской политики. 

"Общаясь несколько раз с президентом Зеленским по телефону, мне показалось, что от раза к разу он все больше понимает всю ту глубину вопросов, которые наличествуют в двусторонних отношениях Украины с США. Я, кстати, ему советовал быть очень осторожным и стараться максимально дистанцироваться от внутренней политики США с тем, чтобы одновременно максимально приблизиться как к республиканцам, так и к демократам", - сказал Чалый.

В то же время Чалый также заявил, что ранее ответственность за политику Украины в США намеревались взять на себя Александр Данилюк и нынешний внештатный советник президента Зеленского Игорь Новиков.

Напомним, что сейчас у Украины нет посла в США. Чалого уволили еще летом, а преемника ему пока не назначили. По неофициальной информации, на должность посла претендует постпред Украины при ООН Владимир Ельченко.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также