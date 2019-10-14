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Россия не собирается обсуждать вопрос Крыма ни в нормандском, ни в любом другом формате

"Обсуждения в каких-либо форматах невозможны".

Россия не собирается обсуждать вопрос Крыма ни в нормандском, ни в любом другом формате
Дмитрий Песков
Фото: EPA/UPG

Россия не собирается обсуждать с Украиной вопрос Крыма ни в нормандском, ни в любом другом формате.

Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, этот вопрос "был закрыт в свое время".

"Причины этого хорошо известны, предтеча этого также хорошо всем известна, и какие-либо иные обсуждения в каких-либо форматах невозможны", - цитирует Пескова российский "Интерфакс".

Напомним, что на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский признал отсутствие формулы деоккупации Крыма, но при этом сказал, что предложит обсудить тему Крыма в "нормандском формате".

Россия аннексировала Крым в марте 2014 года. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России, в отношении РФ введен ряд экономических санкций.

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