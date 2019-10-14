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ВВС начала писать Kyiv вместо Kiev

Британцы перешли на правильное написание столицы Украины.

ВВС начала писать Kyiv вместо Kiev
Фото: mfa.gov.ua

Британская телерадиовещательная корпорация ВВС решила изменить написание столицы Украины на английском языке с Kiev на Kyiv.

Об этом говорится на сайте ВВС.

"ВВС продолжает пересматривать спорное англоязычное написание географических названий, учитывая восприятие нашей международной аудиторией. Так как "Kyiv" (а не "Kiev") сейчас широко используется ведущими международными организациями и правительственными агентствами, значительной частью международной авиационной индустрии, а также англоязычными СМИ, мы решили перейти на это написание названия столицы Украины", - говорится в заявлении компании ВВС.

Такое правило написания столицы Украины в текстах, на картах и в графиках начинает действовать на ВВС с 14 октября 2019 года.

В течение нескольких месяцев переходного периода в англоязычных текстах может использоваться такая формулировка: "Kyiv, formerly known as Kiev".

Напомним, МИД Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine в октябре 2018 года начали онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой планируется обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия столицы - #KyivNotKiev.

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