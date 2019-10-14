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Украина рассчитывает на встречу лидеров "нормандской четверки" в ноябре

"Это может быть следующий месяц, если российская сторона подтвердит эти даты".

Фото: twitter.com/VPrystaiko

Украина рассчитывает, что встреча лидеров "нормандской четверки" состоится в ноябре этого года.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко журналистам в Люксембурге, куда он приехал на встречу глав МИД стран-членов Евросоюза, пишет "Укринформ".

"Даты обсуждаются сейчас нормандской четверкой. Есть приблизительное представление, но, к сожалению, я не могу сейчас сообщить об этом. Это может быть следующий месяц, если российская сторона подтвердит эти даты, предложенные нашими партнерами", - сказал глава МИД Украины.

В твиттере Пристайко говорится, что министр принял участие в министерском заседании "Группы друзей Украины в ЕС" и обсудил с ними подготовку к нормандской встречи.

Фото: twitter.com/VPrystaiko

Напомним, что президент Владимир Зеленский 9 октября во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель назвал ей приемлемые даты саммита "нормандской четверки". После этого Германия и Франция должна согласовать одну из них с российской стороной.

Президент Украины Владимир Зеленский и лидеры Франции и Германии готовы были провести саммит "нормандской четверки" 17 сентября, но Россия по "техническим причинам" не смогла принять участие в этой встрече.

Последний раз лидеры "четверки" встречались еще осенью 2016 года в Берлине.

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