Зеленский посетил позиции Вооруженных сил на передовой
Зеленский посетил позиции Вооруженных сил на передовой
Глава Харьковской области Юлия Светличная открыла памятник защитникам Украины
Глава Харьковской области Юлия Светличная открыла памятник защитникам Украины
«Тепла ванна» для Президента чи маскувальний прийом
«Тепла ванна» для Президента чи маскувальний прийом
Валерій Чалий: "Нова українська влада віддаляє нашу ключову мету – перемогу"
Валерій Чалий: "Нова українська влада віддаляє нашу ключову мету – перемогу"
​В Харьковской области задержали мужчину, который ранил ножом насильника своей жены
​В Харьковской области задержали мужчину, который ранил ножом насильника своей жены
"Боширова"-Чепигу нашли на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ
"Боширова"-Чепигу нашли на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ
Валерій Чалий: "Скандал із Трампом вберіг президента Зеленського від ще більших проблем"
Валерій Чалий: "Скандал із Трампом вберіг президента Зеленського від ще більших проблем"
На Майдане состоялась акция "Нет капитуляции" против "формулы Штайнмайера" (обновлено)
На Майдане состоялась акция "Нет капитуляции" против "формулы Штайнмайера" (обновлено)
Арахамия извинился перед участниками акций "Нет капитуляции"
Арахамия извинился перед участниками акций "Нет капитуляции"
ГлавнаяПолитика

Зеленский подписал закон, который дает НАБУ и ГБР право на прослушку

Также закон отменяет часть так называемых скандальных "поправок Лозового".

Зеленский подписал закон, который дает НАБУ и ГБР право на прослушку
Фото: secretmag.ru

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет Национальному антикоррупционному бюро и Государственному бюро расследований осуществлять прослушивание независимо от СБУ.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

"15.10.2019 - возвращен с подписью от президента", - говорится в истории прохождения соответствующего законопроекта (№1009) на сайте Верховной Рады (закон получил №187-IX).

Документ вносит изменения в ст.263 Уголовного процессуального кодекса (УПК), согласно которым НАБУ и ГБР будут уполномочены снимать информацию с транспортных телекоммуникационных сетей, что фактически является правом на прослушку.

Также закон отменяет часть так называемых скандальных "поправок Лозового", которые заметно усложнили процедуру досудебного расследования и проведение экспертиз.

Кроме того, документом сохраняется право обжалования уведомления о подозрении. Нормы закона вступят в силу на следующий день после официального опубликования.

Напомним, 4 октября Рада в повторном втором чтении приняла законопроект №1009 авторства президента Владимира Зеленского.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также