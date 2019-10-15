Глава Приватбанка заявил о давлении после победы Зеленского

Глава Приватбанка Петр Крумханзл заявил, что после победы Зеленского на выборах, правоохранители усилили давление на менеджмент банка. Об этом он рассказал в интервью "НВ Бизнес".

"Я не хочу спекулировать. Но если посмотреть на факты, то в тот период, когда менялась власть в стране, увеличилось давление на банк", - отметил Крумханзл.

По его словам, где-то с мая топ-менеджеры Приватбанка начали получать повестки на допросы по самым разным основаниям, "иногда формальным, иногда весьма креативным".

"Меня лично приглашали на допросы примерно раз десять. Например, один из вопросов, которые мне задавали, был "почему вы нанимаете адвокатов, если у вас есть юристы в банке?", – рассказал глава банка.

Крумханзл отметил, что в июле в день слушаний иска Приватбанка к бывшим владельцам в Апелляционном суде в Лондоне, НАБУ получило решение суда о принудительной выемке большого количества документов, связанных с судебными процессами банка против бывших собственников как в Украине, так и за рубежом.

"Для нас было очевидно, что это очень искусственный повод, ведь было реанимировано уголовное дело двухлетней давности, а в решении суда утверждалось, что банк собирается уничтожить все документы. Мы передали документы следователям и обратились с письмом к руководству НАБУ, попросив обеспечить конфиденциальность документов, т.к. их утечка может навредить защите интересов банка в судах. Через месяц мы получили ответ, очень короткий и без гарантий конфиденциальности", – рассказал Крумханзл.

По его словам, давление на его руководство продолжает усиливаться.

"Давление усиливалось, и в сентябре в три офиса банка среди бела дня нагрянули вооруженные автоматами подразделения полиции, чтобы изъять по решению суда контракты с рекрутинговыми компаниями и другими консультантами. Но это, по нашему мнению, был лишь предлог. Полиция потребовала весь массив документов за несколько лет после национализации по нашей деятельности в судах, доступы к серверам и системам банка, ко всей корпоративной почте", – сказал Крумханзл.

Глава банка также рассказал, что перед штаб-квартирами Приватбанка как в Днепре, так и в Киеве проходят акции сотрудников Никопольского завода ферросплавов, которые утверждают, что банк должен им деньги. При этом он отметил, что собственник завода - это один из бывших владельцев банка.

Напомним, 17 октября в Хозяйственном суде Киева пройдут дебаты по иску Игоря Коломойского, в котором он просит признать недействительным договор купли-продажи Приватбанка во время национализации.

Ранее Владимир Зеленский пообещал защищать интересы государства в деле Приватбанка. При этом он сказал, что не будет вмешиваться в судебный процесс. Также президент видит МВФ возможным посредником в переговорах по Приватбанку.