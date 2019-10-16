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В четверг в Киеве продолжится "бабье лето"

Днем будет максимум +21 градус.

В четверг в Киеве продолжится "бабье лето"

17 октября в Киеве будет продолжаться "бабье лето", ожидается небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +19…+21 градус. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+11 градусов, днем +15…+22 градуса, в Закарпатье до +24 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +6…+11 градусов, днем +12…+17 градусов.

На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +17…+22 градуса.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+11 градусов, днем +17…+23 градуса.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+11 градусов, днем +16…+22 градуса.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6…+12 градусов, днем +16…+23 градуса.

В Крыму небольшая облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +17…+22 градуса.

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Источник: "Украинские новости"
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