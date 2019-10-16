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Оккупанты ограничивают работу миссии ОБСЕ на Донбассе, - отчет

На четырех пунктах пропуска на оккупированные территории патрулям СММ ОБСЕ отказали в передвижении.

Оккупанты ограничивают работу миссии ОБСЕ на Донбассе, - отчет
Оккупанты в Бельбеке
Фото: EPA/UPG

На оккупированной территории Донбасса 14 октября патрулям СММ ОБСЕ отказали в передвижении на нескольких блокпостах российских вооруженных формирований. Об этом свидетельствует отчет ОБСЕ.

"На блокпосту на запад от н. п. Безымянное (неподконтрольный правительству, 100 км от Донецка) два вооруженных члена вооруженных формирований не позволили патрулю миссии проехать, ссылаясь на "приказы командиров". Находясь на блокпосту, команда СММ не видела перемещения транспортных средств через блокпост ни в одном из направлений", - сказано в отчете.

Помимо этого, на неподконтрольном правительству блокпосту севернее н. п. Заиченко двое оккупантов отказали команде СММ в проезде в направлении Саханки, ссылаясь на "боевые действия в этом районе" и "безопасность патруля".

На блокпосту на северной окраине неподконтрольной Новоазовски двое вооруженных боевиков также отказали патрулю миссии в проезде, ссылаясь на "проведение операции в этом районе".

В пункте пропуска возле неподконтрольного Изварино Луганской области, член вооруженных формирований сказал патрулю миссии покинуть этот район.

В понедельник была задержка на блокпосте на северной окраине Петровского, где один из боевиков разрешил наблюдателям проехать только после 20 минут ожидания.

Напомним, спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе Мартин Сайдик заявил, что количество нарушений перемирия на Донбассе резко возросло.

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