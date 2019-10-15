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Стороны ТКГ не смогли договориться о новых датах разведения войск

Заседание ТКГ завершилось досрочно.

Стороны ТКГ не смогли договориться о новых датах разведения войск
Фото: EPA

Заседание трехсторонней контактной группы по Донбассу, которое сегодня проходило в Минске, завершилось досрочно, стороны ТКГ не смогли договориться о новых датах разведения войск. Об этом сообщила РБК-Украина со ссылкой на белорусские СМИ.

Кроме того, стороны не смогли согласовать обмен пленными, а также возобновление социальных выплат жителям оккупированного Донбасса.

На данный момент представители СМИ ждут пресс-подхода спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика.

Песс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер подчеркнула на фейсбуке, что украинская сторона озвучила ряд условий для выполнения политического блока вопросов минских соглашений.

Среди них: роспуск группирововок "Л/ДНР"; полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины; вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники; разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей; установление контроля над неподконтрольной Украины участком российско-украинской границы и выполнения других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и минскими соглашениями.

Напомним, 1 октября в Минске договорились о разведении войск в Петровском и Золотом в Луганской области. Разведение должно было начаться 7 октября, но его перенесли из-за постоянных обстрелов со стороны пророссийских боевиков.

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