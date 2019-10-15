На Майдане состоялась акция "Нет капитуляции" против "формулы Штайнмайера" (обновлено)
На Майдане состоялась акция "Нет капитуляции" против "формулы Штайнмайера" (обновлено)
«Тепла ванна» для Президента чи маскувальний прийом
«Тепла ванна» для Президента чи маскувальний прийом
Глава Харьковской области Юлия Светличная открыла памятник защитникам Украины
Глава Харьковской области Юлия Светличная открыла памятник защитникам Украины
Арахамия извинился перед участниками акций "Нет капитуляции"
Арахамия извинился перед участниками акций "Нет капитуляции"
Зеленский посетил позиции Вооруженных сил на передовой
Зеленский посетил позиции Вооруженных сил на передовой
Валерій Чалий: "Скандал із Трампом вберіг президента Зеленського від ще більших проблем"
Валерій Чалий: "Скандал із Трампом вберіг президента Зеленського від ще більших проблем"
Валерій Чалий: "Нова українська влада віддаляє нашу ключову мету – перемогу"
Валерій Чалий: "Нова українська влада віддаляє нашу ключову мету – перемогу"
​В Харьковской области задержали мужчину, который ранил ножом насильника своей жены
​В Харьковской области задержали мужчину, который ранил ножом насильника своей жены
"Боширова"-Чепигу нашли на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ
"Боширова"-Чепигу нашли на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ
ГлавнаяОбществоЖизнь

Полицейский из Луганской области стал чемпионом мира по кикбоксингу

Тарас Губаренко стал чемпионом мира в разделе лоу-кик лайт.

Спецназовец полиции Луганской области Тарас Губаренко стал чемпионом по кикбоксингу WKA. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

Фото: npu.gov.ua

Губаренко стал чемпионом мира в разделе лоу-кик лайт, а в разделе фул-контакт занял второе место, уступив спортсмену из Шотландии.

Фото: npu.gov.ua

Чемпионат мира по кикбоксингу WKA проходил 9-13 октября в польском городе Свидница. В соревнованиях участвовали спортсмены из более чем 30 стран мира, в частности США, Канады и Австралии.

Фото: npu.gov.ua

Напомним, вчера, 14 октября Украина победила действующих чемпионов Европы по футболу в отборе на Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко на "Олимпийском" переиграли сборную Португалии - 2:1.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также