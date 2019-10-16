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На крыше дома на Майдане начали демонтаж незаконной надстройки

Работы осуществляет КП "Киевблагоустройство" при поддержке полиции.

На крыше дома на Майдане начали демонтаж незаконной надстройки
Фото: facebook.com/borislav.berez

На крыше дома на углу улицы Софийской и Майдана Независимости в столице начали демонтировать незаконную надстройку. Работы осуществляет КП "Киевблагоустройство" при поддержке полиции.

Об этом информирует пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Коммунальное предприятие "Киевблагоустройство" при поддержке полиции начало демонтаж незаконно возведенных конструкций", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что здание на ул. Софиевская, 1 не является памятником, однако находится на территории охранной зоны Софийского собора - памятника национального значения и памятники ЮНЕСКО.

Городские службы с 29 августа пытались получить доступ к объекту, однако им его не предоставили. Подчеркивается, что город не получил никакого содействия Государственной архитектурно-строительной инспекции в реагировании на незаконное строительство.

В середине октября строительство надстройки стало заметно с земли, возник общественный резонанс, и полиция возбудила уголовное производство по статье 356 (самоуправство) Уголовного кодекса Украины.

В данный момент департамент Государственной архитектурно-строительной инспекции в Киеве осуществляет проверки для выяснения виновных в инциденте и размера ущерба городу.

По результатам проверок и по выводам комиссии соответствующий иск будет направлен в суд.

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