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Число нарушений перемирия на Донбассе резко возросло, - Сайдик

Спецпредставитель ОБСЕ призвал стороны сделать все необходимое для обеспечения устойчивого перемирия.

Число нарушений перемирия на Донбассе резко возросло, - Сайдик
Мартин Сайдик
Фото: EPA/UPG

Спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе Мартин Сайдик заявил, что количество нарушений перемирия на Донбассе резко возросло. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"К сожалению, не могу положительно оценить соблюдение режима прекращения огня. Число нарушений резко выросло", - сказал Сайдик в Минске.

Спецпредставитель ОБСЕ призвал стороны конфликта, "осознавая политическую и гуманитарную ответственность перед гражданским населением, сделать все необходимое для обеспечения устойчивого перемирия".

Сайдик сообщил, что на сегодняшнем заседании ТКГ стороны продолжили дискуссию относительно обмена удерживаемыми лицами, правовые аспекты особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, в том числе, с учётом процесса децентрализации в Украине. Обсуждались также вопросы амнистии и модальности местных выборов в ОРДЛО.

На вопрос о возможности внесения изменений в согласованную ранее "формулу Штайнмайера" спецпредставитель ОБСЕ ответил отрицательно.

Напомним, заседание трехсторонней контактной группы по Донбассу завершилось досрочно и безрезультатно, стороны ТКГ не смогли договориться о новых датах разведения войск.

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