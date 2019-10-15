Из-за снайперского обстрела со стороны оккупантов, сегодня, 15 октября погибло двое украинских военных, еще один ранен. Об этом сообщает штаб ООС.

"В течение текущих суток, в результате коварных действий снайперов, двое военнослужащих Объединенных сил погибли. Еще один военный получил ранение", - сказано в сообщении.

В течение текущих суток боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня Донбассе, обстреляв позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе оперативно-тактической группировки "Восток", оккупанты совершили 7 обстрелов позиций ООС, в районе оперативно-тактической группировки "Север" – три обстрела.

Обновление. Одна из погибших - женщина-военнослужащий Ярослава Никоненко из 101-й бригады охраны Генштаба Вооруженных сил Украины.

О ее смерти от пули снайпера сообщили на странице подразделения в фейсбуке.

"Сообщаем о трагической смерти нашего побратима солдата Никоненко Ярославы Сергеевны, которая 15.10.2019 года погибла от коварной вражеской снайперской пули в зоне проведения ООС", - говорится в сообщении.

Ярослава Никоненко родилась 25 августа 1983 года в Миргороде.

По информации "Новынарни", Ярослава - дочь "айдаровца", ветерана Афганистана Сергея Никоненко, который погиб 18 января 2015 в результате обстрела российскими оккупантами из РСЗО "Град" села Трехизбенка. Тогда ночью несколько снарядов попали в помещение сельской школы. 52-летний доброволец Никоненко прикрыл собой комплекты патронов, чем уберег не одну жизнь. Сам получил тяжелые ранения, скончался в больнице города Счастье.

Дочь занималась волонтерством, как и отец, впоследствии пошла в ВСУ по стопам отца. На передовой была как прикомандированная.

101-я бригада охраны Генштаба - элитное соединение в составе Вооруженных сил Украины, которое подчиняется непосредственно начальнику Генерального штаба - Главнокомандующему ВСУ.

Напомним, заседание трехсторонней контактной группы по Донбассу, которое сегодня проходило в Минске, завершилось досрочно, стороны ТКГ не смогли договориться о новых датах разведения войск.