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В результате взрыва гранаты в Сумской области погиб мужчина

Полицейские устанавливают, каким образом граната оказалась в салоне автомобиля.

В результате взрыва гранаты в Сумской области погиб мужчина
Иллюстративное фото
Фото: укроп.org

В Конотопском районе Сумской области днем 15 октября в результате взрыва гранаты в автомобиле погиб мужчина.

Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.

Правоохранители установили, что местный житель на заднем сиденье своего автомобиля, который долго стоял незапертым возле гаража, обнаружил похожий на гранату предмет. Для того чтобы выяснить, что это за предмет, он пригласил своего знакомого.

Граната взорвалась, пока мужчина осматривал находку. В результате он получил телесные повреждения, от которых умер по дороге. Погибшему было 39 лет.

На месте происшествия работают полицейские и специалисты-взрывотехники. По данному факту открыто уголовное производство.

На данный момент правоохранители устанавливают, каким образом граната оказалась в салоне автомобиля.

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