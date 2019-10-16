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Политзаключенный в РФ Шумков объявил голодовку

Омбудсмен Людмила Денисова попросила российскую коллегу предпринять меры.

Политзаключенный в РФ Шумков объявил голодовку
Александр Шумков
Фото: Людмила Денисова\ФБ

Незаконно осужденный в РФ гражданин Украины Александр Шумков объявил голодовку в связи с систематическим нарушением сотрудниками Тверской колонии его прав и психологическим давлением.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова у себя на фейсбуке.

"Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой незамедлительно предпринять соответствующие меры с целью возобновления нарушенных прав гражданина Украины Александра Шумкова, а именно – дать ответ на его многочисленные обращения и прекратить психологическое давление сотрудниками колонии", - подчеркнула Денисова.

Напомним, Александра Шумкова похитили в Украине и задержали в РФ 6 сентября 2017 года.

Шумкову инкриминирована часть 2 статьи 282.2 УК (участие в деятельности экстремистской организации). Как утверждается в деле, он состоял в "Правом секторе" с 28 ноября 2013 года (дата создания движения) по 23 августа 2017-го. В действительности Шумков вышел из этой структуры 1 ноября 2014 года, когда перестал быть охранником ее тогдашнего лидера Дмитрия Яроша. Верховный суд России запретил деятельность движения в стране только 17 ноября 2014-го.

4 декабря 2018 года в Севском суде Брянской области РФ Шумкова приговорили к четырем годам общего режима.

23 мая 2018 года он уже объявлял голодовку в честь дня Героев Украины и в поддержку всех политических заключенных.

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