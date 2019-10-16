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СБУ задержала экс-боевика "ЛНР", подозреваемого в артобстрелах луганского аэропорта

Мужчина вступил в ряды незаконного вооруженного формирования "Заря" в августе 2014 года.

СБУ задержала бывшего боевика батальона "Заря" террористической группировки "ЛНР", подозреваемого в артиллерийских обстрелах луганского аэропорта. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Бывший боевик так называемого "батальона "Заря" террористической организации ЛНР задержан Службой безопасности Украины при пересечении линии разграничения в Донецкой области. Он планировал вернуться во временно оккупированный Донецк", - сказано в сообщении.

Фото: СБУ

В ходе проверки оперативники установили, что уроженец Харькова принимал активное участие в боевых действиях против украинских военных. Мужчина вступил в ряды незаконного вооруженного формирования "Заря" в августе 2014 года.

Он прошел специальную боевую подготовку и впоследствии принял участие в боях на луганском направлении.

Мужчина также в составе артиллерийского расчета террористов обстреливал луганский аэропорт и гражданские объекты.

Экс-боевик был задержан и суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Боевику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы) УК Украины, предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в сентябре СБУ задержала экс-сотрудника, который проводил финансовые операции на 100 млн гривен для "ЛНР". Он обналичивал и переводил деньги, обменивал валюту и пополнял мобильны счета.

Мужчина в 2015 году добровольно вступил в седьмую отдельную мотострелковую бригаду 2-го армейского корпуса "Народной милиции" террористической организации "ЛНР", где занимал должность финансиста ее финансово-экономической службы.

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