На оккупированных территориях Донбасса проводят перепись населения, - отчет ОБСЕ

Перепись населения была хорошо проанонсирована в СМИ и через SMS-сообщения.

Представители террористических организаций «Л\ДНР» осуществляют перепись гражданского населения на неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей. Об этом свидетельствует отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

12 человек с неподконтрольных территорий Донецкой области сказали наблюдателям, что приняли участие в переписи населения.

"В центре переписи населения, расположенном в учебном заведении в Горловке, три женщины и двое мужчин, которые проводили перепись, сообщили Миссии, что люди, которые собирают данные для него, прошли обучение, и им выдавались буклеты с инструкциями", - сказано в сообщении.

У подобного заведения в Горловке местные жители сообщили наблюдателям, что перепись населения была хорошо проанонсирована в СМИ и через SMS-сообщения.

В тот же день в городе Голубовка и поселке Лозовский Луганской области двое жителей рассказали, что лица, которые проводят перепись населения, посетили их место жительства, при этом не требовали никаких документов для сбора данных для переписи.

Напомним, в соответствии с проектом Госслужбы статистики, бюджет переписи населения Украины составляет 5 миллиардов гривен. Министр Кабмина Дмитрий Дубилет предположил, что перепись можно заменить созданием единого реестра украинцев с попмощью объединения 6-7 разных реестров, в которых "спрятаны" базовые данные о гражданах.