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С начала суток боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

О потерях среди ВСУ не сообщается.

С начала суток боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из зенитной установки, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится  в вечерней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 10 обстрелов: дважды у Лебединского  - из минометов калибра 120 и 82 мм и гранатометов различных систем; дважды вблизи Водяного - из минометов калибра 120 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; трижды у Авдеевки - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; дважды в районе Песков - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Новомихайловки - из подствольных гранатометов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности группировки "Север" боевики совершили четыре обстрела: у Золотого - из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Зайцево - из минометов калибра 82 мм, зенитной установки ЗУ-23-2 и СПГ; у Луганского - из минометов калибра 82 мм; неподалеку Новозвановки - из крупнокалиберных пулеметов.

"В результате обстрелов потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки боевики 26 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погибли двое украинских военных, четверо получили ранения, а еще один - боевую травму.

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