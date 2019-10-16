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Кабмин назначил временного руководителя Одесского морпорта

В дальнейшем руководителя госпредприятия должны выбрать на конкурсе.

Кабмин назначил временного руководителя Одесского морпорта
Фото: seafarersjournal.com

Кабинет министров назначил временным исполняющим обязанности директора ГП "Одесский морской торговый порт" Алексея Маськовского.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает "Центр транспортных стратегий".

"Мы назначили исполняющего обязанности главы Одесского морского торгового порта. Возможно, вы помните, что недавно мы уволили прошлого руководителя этого важного объекта. Сейчас мы назначили исполняющего обязанности. Им стал Алексей Маськовский… Мы скоро объявим конкурс на занятие этой должности", - рассказал премьер после заседания правительства.

Напомним, что 1 октября стало известно, что с должности исполняющего обязанности директора ГП "Одесский морской торговый порт" был уволен Виктор Войтко. 

8 октября министр инфраструктуры Владислав Криклий уволил начальника Одесского филиала Администрации морских портов Украины (администрации Одесского порта) Игоря Ткачука. Ткачук до назначения в Одессу был руководителем "Укрпочты". Он  - винничанин и был давним знакомым тогдашнего премьер-министра Владимира Гройсмана.

Одесский порт - один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна, расположенный в северо-западной части Черного моря на пересечении исторически сложившихся торговых путей Востока и Запада. Порт является лидером по объемам перевалки грузов среди портов Украины и самым крупным пассажирским портом на Черном море.

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