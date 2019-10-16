В Кремле назвали "неожиданной идеей" предложение распустить "ЛДНР"

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что на данный момент требование Украины о роспуске террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" является неожиданным для участников "нормандского формата".

Об этом сообщают российские СМИ.

Песков также заявил, что украинская сторона продолжает продвигать новые условия в вопросе мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

"По ходу поступают новые вводные от украинской стороны. Здесь можно смело сказать, что, конечно, такие новые вводные - они весьма неожиданны и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа", - сказал Песков.

Он также отметил, что на сегодня пока сложно комментировать идею роспуска "ЛДНР", так как в Кремле не понимают, означает ли это отказ от Минских соглашений и от ранее взятых обязательств.

Как сообщалось, еще в 2015 году российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который принимал участие в захвате админзданий на Донбассе, а позже сбежал из Украины, заявил, что больше не вернется в "ДНР". В интервью россСМИ он рассказывал, что проект "Новороссия" полностью закрыт, а главари донецких и луганских террористов готовы бежать в РФ. Он также еще тогда говорил, что без поддержки России украинская армия способна уничтожить вооруженные силы боевиков "ЛДНР" за три дня.

Напомним, очередное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу 15 октября завершилось досрочно, т.к. стороны не смогли договориться о новых датах разведения войск, не смогли согласовать обмен пленными, а также возобновление соцвыплат жителям оккупированных территорий. Сообщалось также, что украинская сторона озвучила ряд условий для выполнения политического блока вопросов Минских соглашений, среди которых - роспуск группирововок "Л/ДНР" и полное прекращение огня.

Отметим, что после того как 1 октября ТКГ согласовала имплементацию так называемой "формулы Штайнмайера", главари "ДНР" и "ЛНР" начали выдвигать Украине условия для местных выборов. Также было договорено начать развод сил на Донбассе, что было одним из условий Москвы для встречи в "нормандском формате", однако боевики его сорвали своими обстрелами.

Теперь "нормандская четверка" согласовывает новую дату саммита. Украинская сторона рассчитывает на ноябрь.