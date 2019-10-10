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Зеленский видит МВФ возможным посредником в переговорах по Приватбанку

От решения по Приватбанку зависит сотрудничество Украины с МВФ.

Зеленский видит МВФ возможным посредником в переговорах по Приватбанку
Фото: Макс Левин

Президент Владимир Зеленский видит Международный валютный фонд или других международных экспертов возможными посредниками в переговорах по Приватбанку.

Об этом глава государства заявил в ходе пресс-марафона.

"Я бы хотел, чтобы если будут такие переговоры, то мне кажется, что должны быть международные эксперты. Это люди могут быть и от МВФ, и от кого угодно, кому доверяет общество", - цитирует президента Интерфакс-Украина.

Он также уточнил, что эксперты должны проанализировать ситуацию и мировые судебные кейсы, чтобы наработать соответствующее решение.

Ранее Владимир Зеленский пообещал защищать интересы государства в деле Приватбанка.

При этом он сказал, что не будет вмешиваться в судебный процесс.

Напомним, что 17 октября в Хозяйственном суде Киева пройдут дебаты по иску Игоря Коломойского, в котором он просит признать недействительным договор купли-продажи Приватбанка во время национализации.

От решения по Приватбанку зависит сотрудничество Украины с МВФ.

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