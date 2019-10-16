Гончарук собрал совещание из-за "скворечника" на крыше дома на Майдане
Гончарук собрал совещание из-за "скворечника" на крыше дома на Майдане
​В Харьковской области задержали мужчину, который ранил ножом насильника своей жены
​В Харьковской области задержали мужчину, который ранил ножом насильника своей жены
Валерій Чалий: "Нова українська влада віддаляє нашу ключову мету – перемогу"
Валерій Чалий: "Нова українська влада віддаляє нашу ключову мету – перемогу"
"Боширова"-Чепигу нашли на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ
"Боширова"-Чепигу нашли на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ
Валерій Чалий: "Скандал із Трампом вберіг президента Зеленського від ще більших проблем"
Валерій Чалий: "Скандал із Трампом вберіг президента Зеленського від ще більших проблем"
20 украинских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Восточной Европы
20 украинских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Восточной Европы
Що військові думають про розведення сил?
Що військові думають про розведення сил?
​«Захар Беркут»: Подивитись та забути
​«Захар Беркут»: Подивитись та забути
Экс-наставник "Шахтера" согласовал контракт с московским "Динамо", - СМИ
Экс-наставник "Шахтера" согласовал контракт с московским "Динамо", - СМИ
ГлавнаяПолитика

​В Харькове переименовали станцию метро "Московский проспект"

Новое название - "Турбатом".

​В Харькове переименовали станцию метро "Московский проспект"
Фото: stroyobzor.net.ua

В Харькове 16 октября переименовали станцию метро "Московский проспект". Новое название - "Турбатом".

Об этом говорится на сайте горсовета.

Переименование состоялось по инициативе представителей завода "Турбоатом".

Станцию "Московский проспект" открыли в 1975 году в числе первых семи станций метро в Харькове. Изначально ее проектировали под названием "Турбинный завод", но потом закрепили за станцией другой топоним.

Напомним, в 2016 году в Киеве переименовали Московский проспект в проспект Степана Бандеры.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также