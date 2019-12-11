​США проведут масштабные военные учения в Европе, чтобы "предупредить Россию от повторения аннексий"

Соединенные штаты Америки в 2020 году собираются провести в Европе самые масштабные со времен окончания "холодной войны" военные учения.

Об этом заявил американский генерал-майор Берри Сигуин, который руководит операциями союзников с военного штаба НАТО в Бельгии, передает Reuters.

По его словам, в Европу в апреле-мае перебросят 20 тыс. американских военных - они высадятся в Бельгии и Нидерландах. Оттуда через территорию Германии их передислоцируют в Польшу и вдоль восточных границ НАТО. Всего в учениях примут участие 37 тыс. военнослужащих.

По словам американского генерал-майора, учения проведут, чтобы предупредить Россию от повторения аннексий, подобных захвату украинского Крыма в 2014 году.

"Это действительно демонстрирует трансатлантическое единство и приверженность США НАТО", - подчеркнул Сигуин.

Напомним, ранее начальник Генштаба Беларуси Олег Белоконев заявил, что Минск также ведет переговоры с НАТО относительно формата военных учений.

В ноябре генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО больше не допустит повторения "крымского сценария". Он подчеркнул, что если какой-либо член НАТО подвергнется нападению, ответит весь Альянс.