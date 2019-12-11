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Трамп предостерег Лаврова от вмешательства в выборы, но глава МИД РФ такого не помнит

Президент США также призвал Россию урегулировать конфликт с Украиной.

Трамп предостерег Лаврова от вмешательства в выборы, но глава МИД РФ такого не помнит
Дональд Трамп и Сергей Лавров
Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров опроверг заявление Белого дома о том, что в ходе его встречи с президентом США Дональдом Трампом тот предостерегал Россию от вмешательства в американские выборы.

Об этом пишет Deutsche Welle.

"Мы не обсуждали выборы", - заявил Лавров на пресс-конференции.

"Президент Трамп предостерег от любых попыток России вмешаться в американские выборы и призвал урегулировать конфликт с Украиной", - говорится в заявлении Белого дома по итогам встречи Трампа и Лаврова. Сам президент США в своем Twitter назвал встречу с Лавровым "очень хорошей" и написал, что одной из ее тем было вмешательство в выборы.

 "Состоялась очень хорошая встреча с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и представителями России. Обсуждались многие вопросы, включая торговлю, Иран, Северную Корею, Договор INF, контроль над ядерными вооружениями и вмешательство в выборы. Надеемся на продолжение нашего диалога в ближайшее время!", - отметил глава Белого дома.

До встречи с Трампом Лавров провел переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео. Глава Госдепартамента США также напомнил российскому министру о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны.

"Если Россия попытается подорвать наши демократические процессы, мы примем ответные меры", - подчеркнул Помпео. В свою очередь, Лавров назвал заявления о возможном вмешательстве безосновательными.

Напомним, ранее Лавров заявил, что Москва предложила Вашингтону опубликовать закрытую дипломатическую переписку с октября 2016 по ноябрь 2017 года, "чтобы "снять подозрения" с России во вмешательстве в выборы главы государства в 2016 году. Однако, по словам главы российского МИДа, администрация нынешнего президента США ответила отказом.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.

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