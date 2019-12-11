Трамп предостерег Лаврова от вмешательства в выборы, но глава МИД РФ такого не помнит

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров опроверг заявление Белого дома о том, что в ходе его встречи с президентом США Дональдом Трампом тот предостерегал Россию от вмешательства в американские выборы.

Об этом пишет Deutsche Welle.

"Мы не обсуждали выборы", - заявил Лавров на пресс-конференции.

"Президент Трамп предостерег от любых попыток России вмешаться в американские выборы и призвал урегулировать конфликт с Украиной", - говорится в заявлении Белого дома по итогам встречи Трампа и Лаврова. Сам президент США в своем Twitter назвал встречу с Лавровым "очень хорошей" и написал, что одной из ее тем было вмешательство в выборы.

"Состоялась очень хорошая встреча с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и представителями России. Обсуждались многие вопросы, включая торговлю, Иран, Северную Корею, Договор INF, контроль над ядерными вооружениями и вмешательство в выборы. Надеемся на продолжение нашего диалога в ближайшее время!", - отметил глава Белого дома.

Just had a very good meeting with Foreign Minister Sergey Lavrov and representatives of Russia. Discussed many items including Trade, Iran, North Korea, INF Treaty, Nuclear Arms Control, and Election Meddling. Look forward to continuing our dialogue in the near future! pic.twitter.com/tHecH9a9ck — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 декабря 2019 г.

До встречи с Трампом Лавров провел переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео. Глава Госдепартамента США также напомнил российскому министру о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны.

"Если Россия попытается подорвать наши демократические процессы, мы примем ответные меры", - подчеркнул Помпео. В свою очередь, Лавров назвал заявления о возможном вмешательстве безосновательными.

Напомним, ранее Лавров заявил, что Москва предложила Вашингтону опубликовать закрытую дипломатическую переписку с октября 2016 по ноябрь 2017 года, "чтобы "снять подозрения" с России во вмешательстве в выборы главы государства в 2016 году. Однако, по словам главы российского МИДа, администрация нынешнего президента США ответила отказом.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.