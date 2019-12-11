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В Канаде успешно испытали первый в мире электросамолет

Воздушное судно работает на литий-ионных батареях.

В Канаде успешно испытали первый в мире электросамолет
самолёт DHC-2 De
Фото: bbc.com

Фото: twitter/Harbour Air Seaplanes

В Канаде успешно испытали первый в мире частный электросамолет. Об этом сообщил канадский оператор гидропланов Harbour Air, передает ВВС.

"Гидросамолет с полностью электрическим приводом вылетел в Ванкувер, Канада", - сказано в сообщении.

Фото: twitter/Harbour Air Seaplanes

В испытательных полётах участвовал самолёт DHC-2 De Havilland Beaver с шестью пассажирами. Он оснащен электродвигателем на литий-ионных батареях, которые предоставила американская компания magniX.

Оператор подчеркнул, это был первый в мире частный полёт авиасудна с электрическим приводом.

"Этот исторический полет знаменует начало третьей эры в авиации - эры электричества", - цитирует ресурс общее заявление Harbor Air и magniX.

Электрификация авиасуден может помочь сократить выбросы углекислого газа в авиационном секторе и способствовать в борьбе за климат.

Фото: twitter/Harbour Air Seaplanes

Компания Harbour Air также намерена электрифицировать весь свой парк к 2022 году, если удастся получить сертификаты безопасности и разрешения.

Несмотря на это, отмечается, что электрические самолеты, которые могут осуществлять полеты на большие расстояния, остаются пока проблемой для авиасектора, поскольку генераторы, распределители питания и системы управления развивались быстрыми темпами, а технология батарей - нет.

Напомним, 11 ноября в NASA представили раннюю версию первого полностью электрического самолета X-57 Maxwell. Его разрабатывали с 2015 года, однако несмотря на презентацию, до первого испытательного полета этого самолета остается не менее года.

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