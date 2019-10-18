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Эрдоган решил не обращать внимание на письмо Трампа, но пообещал "ответить в свое время"

"Текст был далек от понятия политической и дипломатической этики".

Эрдоган решил не обращать внимание на письмо Трампа, но пообещал "ответить в свое время"
Фото: EPA/UPG

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил получение письмо от американского президента Дональда Трампа, в котором тот советовал "не быть дураком" и не строить из себя "крутого парня".

Об этом Эрдоган сказал в пятницу на пресс-конференции в Стамбуле.

"В день моего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом СМИ распространили текст его письма, направленного в мой адрес. Текст был далек от понятия политической и дипломатической этики. Анкара, безусловно, учитывает фактор письма Трампа в мой адрес. Однако уровень сотрудничества между Турцией и США требует от нас не акцентировать внимание при каждой возможности на этом письме, текст которого далек от норм политики и дипломатии. Это не наш сегодняшний приоритет. Но Турция в свое время однозначно ответит Вашингтону", - цитирует Эрдогана государственное агентство "Анадолу".

Во время общения с журналистами Эрдоган рассказал о "реакции истерического уровня" на турецкую операцию "Источник мира" в Сирии. Он добавил, что если США не выполнят данные ему обещания и курды не покинут приграничную зону, операция возобновится с новой силой.

Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию "Источник мира" против курдского ополчения, расположенного на восточном берегу Евфрата В Сирии. Заявленная цель Турции - создание зоны безопасности на южной границе страны.

В ночь на 18 октября на границе Турции и Сирии начало действовать перемирие, о котором договорились вице-президент США Майк Пенс и президент Турции Реджеп Эрдоган. Согласно договоренностям, наступление Турции на границе Сирии приостановлено на 120 часов, чтобы дать возможность курдскому ополчению отвести свои силы на 30 километров от турецкой границы.

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