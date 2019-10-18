Американский посол признался в попытках Белого дома давить на Украину

Посол США в Европейском Союзе Гордон Сондленд на закрытых слушаниях Палаты представителей по делу об импичменте президента Дональда Трампа признался в попытках Белого дома давить на Украину.

Об этом пишет "Голос Америки".

По словам Сондленда, Трамп оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского с тем, чтобы тот начал расследование в отношении компании Burisma, в которой работал сын его политического оппонента Джо Байдена.

Информацию об этом ему передавал личный юрист Трампа Руди Джулиани.

"Господин Джулиани подчеркнул, что президент хочет, чтобы президент Зеленский открыто заявил о том, что Украина начнет заниматься антикоррупционными вопросами... Господин Джулиани особо подчеркнул выборы 2016 года (включая сервер Демократической партии США) и Burisma; именно эти две антикоррупционные темы имеют значение для президента", – заявил Сондленд.

По словам Сондленда, встреча американского и украинского лидеров также была под угрозой срыва, поскольку Трамп не хотел лично встречаться с Зеленским, если тот не выполнит его условий.

"Исходя из указаний президента, мы столкнулись с выбором. Мы можем отказаться от цели, поставленной Белым домом, а именно: встречи с президентом Зеленским, которая, как мы все считали, имеет решающее значение для укрепления американо-украинских связей и достижения внешнеполитических целей США в регионе; или же мы могли поступить так, как того хотел президент Трамп, и поговорить с Джулиани, чтобы решить проблемы президента. Мы выбрали последний путь", – сказал Сондленд.

Показания посла имеют особую важность, поскольку ранее обнародованная СМС-переписка Курта Волкера указывает на то, что он играл ключевую роль в диалоге с Украиной, который лег в основу расследования.

Кроме того, конгрессмены расспрашивали посла о сообщении, в котором временнный поверенный США в Украине Уильям Тэйлор написал Сондленду, что считает "безумием" удерживать выделенную для Украины военную помощь ради "помощи с политической кампанией". Сондленд в ответ написал, что Трамп заверил его, что никакой договоренности об услуге за услугу не существовало.

По словам Сондленда, он лишь "намного позже" осознал, что, возможно, одной задач Джулиани было убедить Украину начать расследование в отношении Байдена.

"Я лишь намного позже осознал, что в планы господина Джулиани могли входить попытки убедить Украину начать расследование в отношении вице-президента Байдена или его сына или же вовлечь Украину, прямо или косвенно, в кампанию по переизбранию президента на выборах 2020 года", – сказал он.