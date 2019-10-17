Следующий саммит G7 пройдет в гольф-клубе Трампа

На саммит может быть приглашен Путин.

Президент США Дональд Трамп в следующем году проведет саммит "Большой семерки" на принадлежащем ему курорте для игры в гольф Дорал близ Майами.

Об этом сообщил в четверг и.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни, передает Голос Америки.

По словам Малвэни, саммит пройдет 10-12 июня 2020 года.

Малвэни также заявил, что, как он полагает, российский президент Владимир Путин может быть приглашен на саммит "Большой семерки" в 2020.

Напомним, что ранее президент Трамп упоминал о возможности проведения саммита на принадлежащем ему курорте во время визита во Францию.

Малвэни подчеркнул, что Трамп не получит выгоды за счет использования его собственности в качестве площадки для проведения саммита. Он добавил, что площадка будет предоставлена "по себестоимости", а использование принадлежащего президенту курорта позволит сэкономить миллионы долларов, поскольку это обойдется дешевле, чем другие варианты.

По словам чиновника, курорт был выбран из 12 возможных мест в разных штатах США.

Напомним, накануне саммита G7 в Биаррице 24-26 августа Трамп выразил уверенность в необходимости расширить формат G7 до G8, возобновив в нем членство России. Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер Великобритании Борис Джонсон сошлись во мнении, что сейчас возвращать Россию в G7 было бы преждевременным.

В Конгрессе США выступили против участия России в саммитах G7.

Россия была исключена из состава G8 в 2014 году после аннексии украинского Крыма. В июне 2018 года глава Белого дома уже высказывался за возвращение РФ в этот международный клуб, но предложение не нашло отклика у других его членов.