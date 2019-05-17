Делегацию США на инаугурации Зеленского возглавит Рик Перри

Министр энергетики США Рик Перри будет присутствовать на инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского 20 мая.

Именно он возглавит американскую делегацию на инаугурации Зеленского, сообщает Интерфакс-Украина.

Перри является министром энергетики США со 2 марта 2017 года.

Польскую делегацию на инаугурации президента Украины Владимира Зеленского 20 мая возглавит министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

Германию будет представлять президент ФРГ в 2010-2012 годах Кристиан Вульф, сообщает агентство.

Ранее сообщалось, что на инаугурацию Зеленского приедут пять президентов Европы. Отмечалось, что церемонию посетят президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии.

Также в мероприятии будут участвовать премьер-министр Молдовы Павел Филип, вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович, глава парламента Азербайджана Октай Сабир оглу Асадов, вице-премьер-министр Румынии Анна Бирчал, министр иностранных дел Кении Моника Джума, министр обороны Канады Харджит Сингх Саджан, госсекретарь Министерства иностранных дел Хорватии Здравка Бушич, первый замминистра иностранных дел Греции.

Кроме упомянутых гостей, также приедет посол Израиля Йоель Лион, помощник генсека НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Алехандро Альваргонзалес, посол Франции Изабель Дюмон.

Представители России на инаугурацию Зеленского не приглашены.