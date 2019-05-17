На инаугурацию Зеленского приедут пять президентов Европы

Пять президентов европейских стран примут участие в инаугурации Президента Владимира Зеленского, которая состоится 20 мая в 10 утра. Об этом сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что приедут:

Президент Грузии Саломе Зурабишвили,

Латвии - Раймондс Вейонис,

Литвы - Даля Грибаускайте,

Эстонии - Керсти Кальюланд,

Венгрии - Янош Адер.

Также в мероприятии будут участвовать: премьер-министр Молдовы Павел Филип, вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович, глава парламента Азербайджана Октай Сабир оглу Асадов, вице-премьер-министр Румынии Анна Бирчал, министр иностранных дел Кении Моника Джума, министр обороны Канады Харджит Сингх Саджан, госсекретарь Министерства иностранных дел Хорватии Здравка Бушич, первый замминистра иностранных дел Греции.

Кроме упомянутых гостей, также приедет посол Израиля Йоель Лион, помощник генсека НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Алехандро Альваргонзалес, посол Франции Изабель Дюмон.

Напомним, 16 мая Верховная Рада назначила инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского на 20 мая на 10 утра. За это проголосовали 315 народных депутатов.

В этот же день президент Петр Порошенко подписал указ про инаугурацию. А в Администрации президента состоялась встреча команды новоизбранного президента Владимира Зеленского с командой Петра Порошенко, на которой обсуждались вопросы организации инаугурации.