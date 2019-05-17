«Придумал лично Яценюк»: «НФ» страхует Верховную Раду от роспуска

Выход «Народного фронта» из коалиции политически «зарядил» последний рабочий день недели до предела. В Верховной Раде в пятницу не утихали горячие споры: так сможет ли теперь новый президент Зеленский распустить парламент ? Или же фракция «фронтовиков» выставила непреодолимый барьер для него? О подробностях происходящего и возможных вариантах развития событий – читайте в материале LB.ua.

Фото: nfront.org.ua

Тайная вечеря и утреннее решение фракции

В четверг Верховная Рада Украины конституционным большинством назначила дату инаугурации нового президента Владимира Зеленского на 20 июня. Решение поддержала в самый последний момент даже фракция «Народного фронта», которая до этого выступала категорически против, требуя присяги нового президента аж 28 мая (27 мая, как мы помним, по одному из сценариев, истекает срок возможного роспуска парламента новым президентом, – А.С.).

Такой неожиданный поворот «фронтовиков» язвительно объясняли депутаты из БПП. Мол, Арсений Яценюк дал добро на голосование за инаугурацию, заверив коллег, что досрочных выборов не будет. Потому что он лично придумал «план Б»: выход фракции из коалиции даст 30-дневного срока для формирования нового большинства и, соответственно, сделает невозможным роспуск Рады в эти дни вплоть до второй возможной даты разгона этого созыва парламента – до 16 июня (еще один дедлайн для роспуска ВР, – А.С.)

«С рейтингом «НФ» на грани 2% они не попадают в Раду в случае досрочных выборов уже через два месяца. Нужно кооперироваться. И, возможно, это будет премьер Гройсман, который хоть и заявил об отдельном походе на выборы, тоже вряд ли успеет нарастить «электоральный жирок» для попадания в новый парламент. Им нужно дотянуть до осени, когда запланированы выборы в срок, когда рейтинг команды Зеленского по объективным причинам «похудеет» и у них есть надежда на получение хоть какого-то числа мандатов», – заявил LB.ua собеседник во фракции БПП.

«Фишку с выходом из коалиции придумал лично Яценюк. Он же ее озвучил в узком кругу на совещании в четверг вечером. (На нем не было главы МВД Арсена Авакова, который находится сейчас в Италии, – А.С.). А уже утром в пятницу, в 9-00 на заседании фракции в Раде Арсений Петрович поставил всех членов перед фактом: выходим все!», – рассказал LB.ua нардеп-«фронтовик».

Фото: Макс Требухов

Он также отметил, что некоторые члены фракции пытались вступить в дискуссию, намекая на ещё большие электоральные потери в свете обвинений в попытке сохранить мандаты любой ценой. Но даже намеки на возражения были отброшены руководством партии.

Поэтому сразу после начала утреннего заседания спикер Парубий сообщил о выступлении главы фракции «НФ» Максима Бурбака.

«Фракция «Народный фронт» заявляет о выходе из действующей коалиции 17 мая 2019 года и выступает с инициативой формирования нового парламентского большинства. Согласно Конституции, именно с этой даты начинается 30-дневный отсчёт для формирования новой коалиции», – заявил тот, передав сразу же «наверх» в президиум письменное заявление.

Также Бурбак подчеркнул, что до формирования нового большинства в течение 30 дней, парламент нельзя распустить. А это значит, по его словам, что «действующий парламент и правительство продолжат работу до выборов 27 октября 2019 года», — выступал он, а в зале и ложе правительства, где в тот момент присутствовал весь состав Кабмина во главе с премьером Владимиром Гройсманом (как всегда происходит в Раде по пятницам во время часа вопросов к министрам, – А.С.). прозвучали аплодисменты.

После этого Андрей Парубий с улыбкой и неподдельной радостью на лице сообщил о «грустной новости: коалиция «Европейская Украина» приостановила своё действие. «Это была хорошая коалиция!», – заявил спикер, пригласив на трибуну уже лично премьера.

Фото: Макс Требухов

Владимир Гройсман, выступая перед полупустым залом, тоже начал с патетики, поблагодарив депутатов теперь уже несуществующего большинства за слаженную работу с Кабмином. Далее последовало долгое перечисление общих заслуг, начиная с соглашения об ассоциации с ЕС, имплементации европейских норм в украинское законодательство и многое другое за все последние пять лет. Символично, что вступительное слово Гройсман тоже закончил заверениями: «Этот парламент и правительство и дальше будут работать на благо страны до подведения итогов парламентских выборов 27 октября 2019 года».

Депутаты из «Народного фронта» тоже не могли скрыть своё умиление и явно читающееся на их лицах, скажем так, в какой-то мере даже политическое злорадство. Мол, «мы переиграли Зеленского, как вам?», – прямо «фонило» в зале. Так, депутат Виталий Курило иронизировал, обращаясь к премьеру: «Коалиции нет, теперь мы можем задавать неудобные вопросы правительству. Теперь у депутатов развязаны руки». Правда, острого вопроса от него к Кабмину так и не последовало.

Но без троллинга тоже не обошлось. Внефракционный депутат Борислав Береза в таком же ироничном тоне предложил «Народному фронту» быть до конца честными и «всем министрам по квоте «НФ» прямо сейчас и здесь сложить полномочия и заявить об отставке, раз уж вышли из коалиции». На что Владимир Гройсман поблагодарил его «за такую креативность».

«Мина» БПП и ожидание правового хаоса

Первым к прессе вышел глава фракции БПП Артур Герасимов, который отказался отвечать на вопросы и ограничился крайне дипломатичным заявлением. Хотя визуально настроение руководителя фракции Порошенко было явно не ахти. Герасимов назвал решение «Народного фронта» о выходе из коалиции правом этой фракции.

«Только что мы услышали заявление «Народного фронта» о выходе из коалиции. Я могу сказать, что это решение и это право «Народного фронта»... Что касается выборов, то в БПП готовы как к досрочным, так и выборам в срок», – сказал коротко он, ретировавшись от прессы.

В полуденный перерыв к журналистам вышла Ирина Луценко, сообщившая о сложении полномочий представителя президента в парламенте. Симптоматично, что супруга генпрокурора на ключевой вопрос о праве роспуска парламента Зеленским, несмотря на выход «НФ» и старт новой коалициады, ответила утвердительно.

«Народный фронт» имел полное право выйти из этой коалиции. Что это значит? Это означает 30-дневный отсчет, вероятно по законодательству о создании новой коалиции. Значит ли это, что президент Зеленский может все равно распустить парламент? Да, это значит», – говорила она.

В «Народном фронте» такую позицию БПП объяснили тем, что для соратников Петра Порошенко выгодны досрочные выборы по старому избирательному закону с сохранением мажоритарки. «Нужно максимально конвертировать те пресловутые 25% за Порошенко на президентских в кресла новой Рады. До осени ждать им нет смысла. Они готовы и хотят досрочных, что, в принципе, не скрывают», – заявил один из членов «Народного фронта» в разговоре с LB.ua.

В «Батькивщине» и «Самопомощи» финт «фронтовиков» восприняли резко в штыки. Так, вице-спикер Оксана Сыроид напомнила, что коалиции не существует с момента выхода из неё фракций «Самопомощи», «Батькивщины» и «радикалов». А все эти предсмертные потуги в ожидании рождения и так мертворожденного ребёнка и попытки вставить палки в колёса новому президенту выглядят жалко, уверена Сыроид.

Аналогично Игорь Луценко из фракции Юлии Владимировны пытался пошутить, мол, то, что мертво не может умереть. Этот мэм из популярного сериала подхватили многие в соцсетях, комментируя заявление «Народного фронта». А Олег Ляшко, напротив, заявил о готовности принимать участие в консультациях для создания новой коалиции.

Фото: Макс Левин

В БПП, как и в самом «Народном фронте» не исключили вариант, когда Киевский Окружной суд вынесет решение о том, что коалиции на самом деле нет уже более трех лет. А значит, все 30-дневные сроки для форсирования нового большинства давно истекли. Однако есть серьёзное «но».

«Если новый президент пойдёт по такому пути, большинство в Раде назовёт это «правовым беспределом». А с такой ноты начинать президентство – не комильфо. Если будет указ, который он, в принципе, может выдать хоть в понедельник, указывая основанием как раз отсутствие коалиции, будет ответный судебный иск от группы депутатов в Верховный суд. А все это – затягивание времени, которое нам на руку», – говорил один из «фронтовиков», который изначально был против досрочных выборов.

Его коллега по фракции уверен, что верх может взять как раз политическая целесообразность. «И в этом случае Зеленский сможет распустить Раду, хотя реально все конституционные сроки и предпосылки давно пропущены. И его поддержит большинство украинцев, у которых есть давний и стойкий запрос на роспуск этого парламента. Впрочем, есть «другая сторона медали». Если Зеленский пойдёт на это, и это поддержит электорат сейчас, то уже через год его правления, когда явно будут вопросы к выполнению его обещаний, именно это нарушение конституционных норм может жёстко ему аукнуться и стать в перспективе «бомбой замедленного действия» вплоть до импичмента», – считает один из юристов «Народного фронта».

Он же полагает, что «на самом деле НФ нанёс не удар, а дал пас новому президенту». «Я бы на его месте в таких формальных условиях невозможности роспуска прямо на инаугурации заявил депутатам: вот, есть 5 основных законопроектов. Об отмене депутатской неприкосновенности, о ликвидации мажоритарной системы и переходе к открытым партийным спискам, об импичменте, о налоговой амнистии и так далее. Если вы, депутаты, не принимаете их до 15 июня, я вас распускаю в любом случае. И тогда Зе получит ещё больший бонус у избирателей», – продолжал наш собеседник.

Поэтому, по словам нашего собеседника, пусть и сомнительный «ход конем» НФ с другой стороны – «это ещё один шанс осуществить принципиальные изменения, которые уже в новой Раде при сохранении старых правил игры на выборах будут невозможны». «Речь идёт об отмене депутатской неприкосновенности и изменении порочной избирательной системы», – считает он.

А в БПП уже нашли статьи Конституции и регламента Рады, которые все равно оставляют «открытыми двери роспуска» парламента для Зеленского. Так, один из членов фракции Порошенко поведал LB.ua, что руководитель профильного Комитета по вопросам правосудия Руслан Князевич на одном из последних заседаний фракции на пальцах объяснял всем юридические тонкости. Суть которых сводится к одному: если Зе захочет, то сможет распустить парламент.

Фото: Lb.ua

Логика предельно ясна: только в Конституции, а не в регламенте прописана статья о коалиции депутатских фракций, в состав которой входит большинство депутатов от конституционного состава Верховной Рады. Как известно, большинство «За европейскую Украину» было образовано в 2014 году 5 фракциями. Но уже в 2016 из нее вышли «Батькивщина», «Самопомощь» и Радикальная партия Олега Ляшко.

«Коалиции нет с 2016 года, а было депутатское объединение из фракции БПП и НФ в составе 215 депутатов, которому до минимально необходимых для принятия решений симптоматично или по выгоде помогали группы «Воля народа», «Возрождение», тот же Ляшко и внефракционные», – пересказывал речь Князевича один из депутатов БПП.

А вот остальные нормы о функционировании коалиции, как она формируется и «умирает», – были прописаны только в регламенте ВР, который в редакции со всеми нормами о коалиции отменили ещё в 2010 году.

Важно, что именно это же обоснование как индульгенцию для роспуска Рады Зеленским подробно описала на своей странице в соцсети странице экс-министр юстиции времён Януковича.

Впрочем, первый замглавы профильного Комитета Рады по вопросам правосудия Леонид Емец в разговоре с LB.ua резонно напомнил о наличии решения Конституционного суда Украины 2016 года о том, что нормы регламента не могут быть основанием для роспуска Рады. Здесь во главе угла – только Конституция, где как раз есть упоминание о коалиции.

В любом случае, по словам Емца, ситуация грозит перерасти в «правовой хаос», когда стороны перейдут в затяжное и странное для понимания простых украинцев выяснение отношений в судах.