Заседание фракции "Слуга народа" прошло на повышенных тонах, - источник
Заседание фракции "Слуга народа" прошло на повышенных тонах, - источник
Аграрный комитет за 10 минут поддержал законопроект о продаже земли
Аграрный комитет за 10 минут поддержал законопроект о продаже земли
В Раде решили заняться "возвращением" Кубани (документ)
В Раде решили заняться "возвращением" Кубани (документ)
Экс-нардепа Кононенко временно задержали в "Борисполе" по запросу НАБУ (обновлено)
Экс-нардепа Кононенко временно задержали в "Борисполе" по запросу НАБУ (обновлено)
Досье на Байденов в Украине готовил прокурор Кулик, - NYT
Досье на Байденов в Украине готовил прокурор Кулик, - NYT
British American Tobacco остановила фабрику в Прилуках
British American Tobacco остановила фабрику в Прилуках
​Умер американский боксер, который впал в кому после нокаута в андеркарте боя Усика
​Умер американский боксер, который впал в кому после нокаута в андеркарте боя Усика
"Шифр Разумкова", або Як управляють голосуванням "слуг"
"Шифр Разумкова", або Як управляють голосуванням "слуг"
Дело МН-17: Кремль атакует Украину
Дело МН-17: Кремль атакует Украину
ГлавнаяМир

В Барселоне на улицы вышли более полумиллиона демонстрантов, вспыхнули столкновения с полицией

Пострадали не менее 35 человек.

Не менее 525 тысяч человек в Барселоне в пятницу принимают участие в манифестации, приуроченной ко всеобщей забастовке.

Фото: twitter.com/europapress

Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на полицейскую службу столицы Каталонии.

Сообщается, что людьми запружен весь центр города. Блокированы транспортные магистрали, закрыты некоторые станции метро.

Поступают сообщения о том, что вновь начались беспорядки - на улицах Барселоны вновь горят контейнеры с мусором.

Интернет-портал испанской газеты "Паис" сообщает, что в ходе акций протеста в Каталонии в пятницу пострадали не менее 35 человек, из них 25 - в Барселоне.

В ходе столкновений демонстрантов с полицией, произошедших в ночь на пятницу, ранения и травмы получили свыше 40 человек, а еще 16 задержали и отправили под стражу за подстрекательство к беспорядкам. Всего с начала этой недели арестовали более 200 человек, принявших участия в столкновениях с полицейскими.

Из-за нестабильной обстановки в Каталонии испанская футбольная федерация отменила матч между командами "Барселона" и "Реал Мадрид", который должен был состояться 26 октября. У клубов до 21 октября есть время выбрать альтернативную дату матча.

Очередной виток напряженности в Каталонии связан с вынесением длительных сроков тюремного заключения ряду бывших представителей каталонского руководства, которые были причастны к попытке проведения референдума о независимости этого автономного сообщества Испании 1 октября 2017 года.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также