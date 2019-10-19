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США отказались от участия в организации "зоны безопасности" в Сирии

Турция согласилась на прекращение огня, чтобы курды вывели войска с приграничных территорий.

США отказались от участия в организации "зоны безопасности" в Сирии
Марк Эспер
Фото: newsader.com

Американские военные не будут принимать участие в организации так называемой "зоны безопасности" на севере Сирии.

Об этом заявил министр обороны Марк Эспер, передает Голос Америки.

Министр добавил, что США "продолжают запланированный вывод" войск из северо-восточной Сирии.

"Американские сухопутные войска не будут участвовать в организации зоны безопасности; в то же время, мы продолжаем оставаться в контакте как с Турцией, так и с СДС", - сказал Эспер в беседе с журналистами.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 18 октября, что Анкара создаст дюжину наблюдательных постов на северо-востоке Сирии, подчеркнув, что "зона безопасности" будет простираться дальше, чем это было предусмотрено во время встречи с представителями Белого дома во время заключения сделки о прекращении огня.

В результате соглашения, заключенного вице-президентом Майком Пенсом с Эрдоганом по итогам переговоров в Анкаре, удалось договориться о пятидневном прекращении огня, которое позволит вывести курдский Союз демократических сил (СДС) из турецкой "зоны безопасности".

В ближайшие дни глава Пентагона посетит Ближний Восток и Брюссель, где он обсудит вопросы, касающиеся продолжения борьбы с "Исламским государством".

Как сообщает высокопоставленный источник в Пентагоне, США будут вести авиапатрулирование северо-восточной Сирии для наблюдения за тюрьмами, в которых в заключении находятся боевики "Исламского государства".

Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию на территории Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG), которые Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). За два дня до этого, 7 октября, США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.

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