В британском парламенте начались дебаты о выходе из Евросоюза

Парламент Великобритании собрался в субботу, 19 октября, для решения дальнейшей судьбы соглашения о выходе страны из Европейского Союза. Это первое субботнее заседание парламента с 1982 года, когда Аргентина вторглась на британские Фолклендские острова, передает Немецкая волна.

Перед началом дебатов премьер-министр страны Борис Джонсон призвал членов парламента поддержать соглашение и "вернуть стране контроль".

Чтобы добиться принятия соглашения, Джонсону необходимо заручиться поддержкой 320 членов парламента. Сейчас Консервативная партия и ее партнер в парламенте Североирландская Демократическая юнионистская партия (DUP) имеют лишь 319 голосов. При этом в DUP ранее уже заявили, что не будут поддерживать достигнутое с Брюсселем соглашение. Крупнейшая оппозиционная Лейбористская партия также заявила, что будет голосовать против сделки.

Напомним, Лондон и Брюссель достигли договоренности по соглашению о Brexit только два дня назад. Она предусматривает, что до конца 2020 года условия торговли между Великобританией и ЕС не изменятся. После этого страна должна выйти из европейского таможенного союза, тогда как Северная Ирландия останется в общем рынке с Евросоюзом.

Между Северной Ирландией и Великобританией будет создана таможня. Европейские товары будут облагаться британскими пошлинами.

Относительно британских товаров, если они предназначены для продажи в ЕС, то пошлины будут уплачиваться, если только для Северной Ирландии - нет. Каждые четыре года парламент Северной Ирландии будет решать продолжать ли эти правила.

В сентябре депутаты нижней палаты британского парламента приняли закон, который блокирует выход Великобритании из Евросоюза без соглашения с Брюсселем. Закон предусматривает перенос срока Brexit на 31 января 2020 года, если договоренности с ЕС так и не удастся достичь. Джонсон уверял, что будет придерживаться этого закона, однако неоднократно подчеркивал, что Brexit состоится 31 октября.