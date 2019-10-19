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Макрон заблокировал вступление Албании и Северной Македонии в Евросоюз

Переговоры с Тираной и Скопье переносятся на начало 2020 года.

Макрон заблокировал вступление Албании и Северной Македонии в Евросоюз
Фото: EPA/UPG

Главы государств и правительств стран-членов Евросоюза не смогли достичь единства в вопросе начала переговоров о присоединении к ЕС Албании и Северной Македонии. Во время саммита ЕС в пятницу, 18 октября, против начала переговорного процесса с этими странами выступил президент Франции Эммануэль Макрон, передает DW.

Также в течение шестичасовой дискуссии возражения относительно начала переговоров именно с Албанией выразили Нидерланды и Дания.

Франция также настаивала на необходимости реформирования процесса приема новых членов в Евросоюз.

В то же время Макрона раскритиковала немецкий канцлер Ангела Меркель, которая выразила сожаление и заявила, что именно сейчас был подходящий момент для старта переговоров с Албанией и Северной Македонией. 

Еврокомиссар Йоханнес Хан обвинил лидеров ЕС в невыполнении своих обещаний, а глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал это решение "серьезной исторической ошибкой".

Предполагается, что начало переговоров с Тираной и Скопье переносится на начало 2020 года. Тему в очередной раз поднимут на саммите ЕС в Загребе.

Напомним, Северная Македония является страной-кандидатом на вступление в ЕС с конца 2005 года. Ранее начало переговоров блокировала Греция, пока в феврале 2019 страна изменила свое название на Северная Македония.

Албания стала кандидатом в июне 2014 года. Еврокомиссия ранее критиковала страну за медленную и неэффективную судебную систему и коррупцию, но сейчас видит прогресс в борьбе с ней. 

В мае этого года Европейская Комиссия рекомендовала странам-членам Евросоюза начать переговоры с Северной Македонией и Албанией об их вступлении в блок.

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